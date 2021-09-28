Libyalı milletvekilleri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözlerini yalanladı - Son Dakika

Libya'daki Temsilciler Meclisi (TM) milletvekilleri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, yabancı güçlerin Libya'da bulunmasının Meclisin isteğiyle gerçekleştiği yönündeki sözlerini yalanladı.

TM'den 48 milletvekili, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, 25 Eylül Cumartesi günü New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın doğusundaki yabancı güçlerin Libya Meclisinin talebi üzerine orada bulunduğu yönündeki sözlerine karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lavrov'un sözlerinin kesinlikle reddedildiği belirtilerek, "Biz milletvekilleri olarak Rusya'nın müdahalesini kesinlikle istemedik. Hiçbir yabancı güçten doğrudan ya da dolaylı olarak yardım talep etmedik." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bu konunun Meclis çatısı altında tartışılmadığı ya da oylanmadığı kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm yabancı güçlerden derhal şartsız olarak Libya topraklarını terk etmeleri talep edildi.

TM'de resmi olarak 200 milletvekili bulunurken, bazılarının hayatını kaybetmesi ya da istifa etmesi nedeniyle halihazırda oturumlara yaklaşık 130 vekil katılıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti. Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı asker, Hafter milisleri safında savaşa müdahil olmuştu.