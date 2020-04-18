Libyalı şahsa mail hesabı üzerinden şantaj yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Libyalı şahsa mail hesabı üzerinden şantaj yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te Libya uyruklu S.S.S.A.'nın e posta adresini ele geçirerek şantaj yapan yabancı uyruklu iki şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Libyalı S.S.S.A., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, e posta adresini ele geçiren kişiler tarafından kendisinden 5 bin dolar istendiğini belirtti.

Libyalı vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 16 Nisan tarihinde üzerinde "geçersizdir" yazan 5 bin doları şikayetçiye vererek Şişli'de şüpheli ile buluşmasını sağladı.

Zarfın içinde sahte 5 bin doları alan S.S.S.A., Mecidiyeköy'de şüpheli ile buluştu. Zarfı alan Lübnan vatandaşı Mohamed Omar Salem A. ve suç ortağı Libya vatandaşı Nasrulden I., polis tarafından suçüstü yakalandı. "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.