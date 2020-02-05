Libyalı sözcü: "UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libyalı sözcü: 'UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan' - Son Dakika

Libyalı sözcü: "UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan"

6 saat önce

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, "Suriyeli aşırı grupların Libya'da UMH saflarında savaştığı" yönündeki iddiaları yalanlayarak, başkent Trablus'u savunanların sadece...

Libyalı sözcü:

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, "Suriyeli aşırı grupların Libya'da UMH saflarında savaştığı" yönündeki iddiaları yalanlayarak, başkent Trablus'u savunanların sadece hükümetin seferberlik çağrısına karşılık veren Libyalılar olduğunu söyledi.Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir sözcünün, "UMH saflarında El Kaide ve DEAŞ gibi Suriye'den getirilen radikal unsurların bulunduğu" iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Medeni, "UMH saflarında Suriyeli aşırılık yanlısı savaşçıların yer aldığı" yönündeki iddiaların bazı uluslararası basında da yer bulmasına tepki göstererek, "Bizler kesinlikle, bu çarpıtılmış haberde olduğu gibi Suriyeli aşırı grupların burada bulunduğu iddiasını reddediyoruz." diye konuştu.

Hafter'e karşı başkenti savunan güçlerin sadece Libya halkından oluştuğunu vurgulayan Medeni, "Bizim saflarımızda sadece Libya ordusuna bağlı birlikler ve Libya halkı savaşıyor. Bu güçler, Hafter milislerinin hemen her gün ayrım gözetmeksizin yerleşim yerlerine düzenlediği bombardımanlara karşı başkentteki meşru yönetimi ve başkent sakinlerini savunuyor." dedi.

Hafer'in başkente yönelik saldırılarında 10 ayın geride kaldığına dikkati çeken Medeni, "Bizim saflarımızda Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan, kesinlikle doğru değil. Bunlar gerçeklikten uzak. UMH saflarında savaşanlar, Libya ordusu ve başkente yönelik saldırılardan rahatsızlık duyarak hükümetin seferberlik çağrısına cevap veren Libyalı genç, mühendis, doktor veya öğretmenlerdir." diye konuştu.

- Hafter saflarında parayla tutulan yabancılar savaşıyor

Medeni, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'nın desteklediği savaş baronu Hafter'in saldırılarına karşı kendilerini savunduklarını belirterek, "karanlık sicile sahip Sudanlı Cancavid milislerinin, Sudan'ın silahlı bağımsızlık örgütlerinin, Çadlı milis grupların ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin Hafter saflarında yer aldığının" altını çizdi. Sudan vatandaşlarının BAE aracılığıyla Libya'ya savaşmaya gönderilmesine sonunda Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın da kayıtsız kalamadığına işaret eden Medeni, "Bizler ilk başta Hafter ile teke tek karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Ancak şunu gördük ki bizler aslında başkentteki meşru yönetimi devirmek isteyen bölgesel ülkelere karşı savaşıyormuşuz." ifadelerini kullandı.

Medeni, Hafter milislerinin Trablus'ta hava saldırıları dahil bir çok yöntemle masumları öldürmesi karşısında UMH'nin BM'ye yaptığı çağrıların cevapsız kaldığını dile getirdi. UMH'nin Türkiye ile askeri ve güvenlik anlaşması imzaladığını ve bunu da gizli kapaklı değil tüm dünyanın önünde yaptığını belirten Medeni, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, Türkiye'nin UMH'nin kara birliklerine askeri ve güvenlik desteği anlamına da geliyor. Türkiye'den şu ana kadar Libya'ya gelenler, bazı askeri uzmanlardır. Bunlar da şu ana kadar Trablus'taki sıcak çatışmaya girmemişlerdir. Bunlar sadece, UMH ve Türkiye'nin buradaki ortak çıkarları için bulunuyor."

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libyalı sözcü: "UMH saflarında Suriyeli radikal unsurların bulunduğu iddiası yalan" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]