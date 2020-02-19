Son Dakika › Dünya › Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı - Son Dakika Dünya
Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı
7 saat önce
Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.
Libya'daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre'de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:50
Son Dakika Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı Pentagon'dan İdlib açıklaması: Ruslarla Türklerin bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz