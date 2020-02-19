Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı - Son Dakika Dünya

Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı

7 saat önce

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

Libyalı taraflar arasında BM gözetiminde yapılan yürütülen müzakereler askıya alındı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.


Libya'daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre'de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:50 
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