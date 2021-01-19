Libyalı taraflar, genel seçimlerin anayasal düzenlemelerini görüşmek üzere Mısır'da buluştu - Son Dakika

Libyalı taraflar, genel seçimlerin anayasal düzenlemelerini görüşmek üzere Mısır'da buluştu

19.01.2021 15:37
Libyalı taraflar, genel seçimlerin anayasal düzenlemelerini görüşmek üzere Mısır'da buluştu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki "Libya Anayasa Komitesi", 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın Hurgada kentinde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki "Libya Anayasa Komitesi", 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın Hurgada kentinde bir araya geldi.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Mısır yönetiminin ev sahipliğinde ikincisi yapılan toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi'nden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla düzenlendi.

Toplantının açılışına video-konferans yöntemiyle katılan UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, katılımcılara yaptığı konuşmada, Libya krizinin çözümü için yürütülen diğer girişimlerle ilgili bağlantısı göz önüne alındığında, anayasal düzenlemeler üzerinde anlaşmanın gerekliliğini ve önemini vurguladı.

Williams, "Bir anlaşmaya varamazsanız, bunun güvenlik ve ekonomik alanlarda izlenen diğer yollar üzerinde çok olumsuz yansımaları olacaktır. Bu nedenle anayasal düzenlemeler üzerinde fikir birliğine varmak konusunda büyük bir sorumluluğunuz var." diye konuştu.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Anayasa, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı taraflar, genel seçimlerin anayasal düzenlemelerini görüşmek üzere Mısır'da buluştu - Son Dakika


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