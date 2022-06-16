Libyalı taraflar Kahire'de "siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını" görüştü - Son Dakika
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Libyalı taraflar Kahire'de "siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını" görüştü

16.06.2022 22:06
Libyalı taraflar Kahire'de "siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını" görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile ülkedeki siyasi durumu ve siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile ülkedeki siyasi durumu ve siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını ele aldı.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menfi ve Salih'in, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiğini söyledi.

Vehibe, görüşmede Libya'daki siyasi durumun ve en kısa sürede seçimleri yaparak siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarının değerlendirildiğini belirtti.

Sözcü Vehibe, Menfi ve Salih'in ayrıca Kahire'de toplanan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM ortak komitesinin çalışmasını başarılı kılmanın yollarını ve ulusal uzlaşma dosyasının sonuçlarını da görüştüğünü aktardı.

Vehibe, Konseyin ulusal uzlaşma projesinin son ayrıntılarını belirlemeye yakın olduğunu ifade etti.

Devlet Yüksek Konseyi ve TM ortak komite istişarelerinin üçüncü ve son turu 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlamıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Tobruk, Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libyalı taraflar Kahire'de 'siyasi tıkanıklıktan çıkma yollarını' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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