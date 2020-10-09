Libyalı taraflar, Malta'da bir araya geldi - Son Dakika

Libya'da devam eden diyalog görüşmeleri kapsamında, "Libya Devlet Yüksek Konseyi" ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nden bazı temsilciler, Malta'da bir araya geldi.

Malta'nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberine göre, Malta'da görüşen bir grup Libyalı siyasetçi, buradaki barış görüşmelerinin ardından çözüm için yakın olduklarını belirtti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdulaziz Tahir Hariba, gazeteye yaptığı açıklamada, tarafsız olduğu için Malta'da görüştüklerini vurgulayarak, Libyalıların kendi sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelmelerinden daha iyi bir şey olmadığını söyledi.

Trablus Parlamentosu Milletvekili Musab El-Abid de bugünkü görüşmelerden umutlu olduğunu ifade ederken, Libya krizindeki ana sorunun dış müdahale olduğunu savundu.

"Libyalı siyasetçilerin birlikte çalışması gerekiyor"

Görüşmelere ev sahipliği yapan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, "Bu girişim, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünü yaptığı çalışma bağlamında gerçekleşiyor. Libyalı siyasetçilerin, Libya'yı yeniden inşa etmek için birlikte çalışması gerekiyor. Malta'yı tarafsız bir ülke olarak gördükleri için burada görüşmek istediler. Malta, Libya'da barış ve istikrar istiyor." diye konuştu.

Bartolo, Libya'da barış ve birlik için yapılacak herhangi bir girişimin BM ve Berlin Süreci tarafından yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada Bartolo, görüşmelerde, Libyalı temsilcilere, "ülkeyi ve ulusal birliği yeniden birlikte inşa etmeleri gerektiği" çağrısında bulundu.

Malta'da bugün yapılan görüşmelerin haricinde Libya'da hükümette ya da parlamentoda görevi olmasa da ülke siyasetinde önemli bir isim olan "Ey Ülkem" hareketinin lideri Nuri Ebu Suheymin'in de Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile görüştüğü öğrenildi.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Heyetler, dün Buznika kentinde yürütülen diyalog toplantısının 2. turunun sona ermesinin ardından üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağlamıştı.