Libyalı tarafların görüşmelerinde "Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun askerden arındırılması" kararlaştırıldı - Son Dakika

Libyalı tarafların görüşmelerinde "Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun askerden arındırılması" kararlaştırıldı

13.11.2020 15:59
Libyalı tarafların görüşmelerinde

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının altıncı turunda Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun açılması, bu rota üzerindeki mayınların temizlenmesi, silahlı birliklerin, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin bu noktadan çekilmesi kararlaştırıldı.

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının altıncı turunda Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun açılması, bu rota üzerindeki mayınların temizlenmesi, silahlı birliklerin, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin bu noktadan çekilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL'in katılımıyla, ülkenin orta-kuzey kesimindeki 5+5 görüşmelerinin altıncı turu, daimi mekan olarak kararlaştırılan Sirte'deki merkezlerinde tamamlandı.

Görüşmelerde, ülkenin doğusu ve batısındaki önemli nüfus merkezlerini birbirine bağlayan Sahil Yolu'nun açılması, sivillerin güvenli yolcuğu için bu yolun mayından ve patlayıcılardan arındırılmasına karar verildi.

Sahil Yolu üzerindeki yabancı güçlerin ve savaşçıların, ülkeden ayrılmadan önce ilk aşamada "Sahil Yolu'ndan Trablus ve Bingazi'ye çekilmesi" üzerinde anlaşma sağlandı.

Komitedeki taraflar, bu yol üzerinde temas noktalarındaki tüm askeri araç, ağır silahların çekilmesi ve bu birliklerin güveni bir bölgeye çekilmesi üzerinde uzlaştı.

Sahil Yolu üzerinde yolun trafik işleyişi ve güvenliğini sağlayacak prosedürün uygulanacağını duyuran komite, en kısa sürede yeniden toplanmayı kararlaştırdı.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlanmıştı.

Libya'nın kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu üzerinde Hafter kontrolündeki bölgelerde çok sayıda paralı askerin yanı sıra yabancı güçlerin bulunduğuna ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntü, basına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler, Sahil Yolu, Libya, Sirte, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı tarafların görüşmelerinde 'Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun askerden arındırılması' kararlaştırıldı - Son Dakika


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