Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye "teşekkür" mesajı - Son Dakika

Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye "teşekkür" mesajı

02.11.2020 16:49

Libya'nın önemli siyasi ve toplumsal aktörlerinden Tebu, Tuareg ve Amazik toplumlarının meclis başkanları ve beraberlerindeki heyet, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Libya'nın önemli siyasi ve toplumsal aktörlerinden Tebu, Tuareg ve Amazik toplumlarının meclis başkanları ve beraberlerindeki heyet, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Libyalı temsilciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Aralarında Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Haibil A. M. Doayi, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi, Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Houssin Moustafa Madi Eshikh ve Tuareg Ubari Hukuk Fakültesi Dekanı Abobakeer Mohamed Mohamed Easa'nın olduğu heyet, vefatından önce İHH'nın Libya'dan Sorumlu Başkan Yardımcılığını yapan Ahmet Sarıkurt'un ailesini ziyaret etti.

Daha sonra İHH Genel Merkezi'ne giden heyet, İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç ve vakıf yöneticileri tarafından karşılandı.

Heyet burada yapılan görüşmelerde, Türkiye'yle iş birliğine devam etme yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Oruç, heyetin ziyaretinin tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bizim gayemiz kardeşlik köprüsünü kurmak. Bunu başarmak bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu ziyaret ümmet kardeşliğinin bir göstergesi. Bizi buraya gelerek mutlu ettiler. İHH olarak da Libya'da kardeşlerimizin yanındayız ve oradaki barış sürecini destekliyoruz." dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının önemine de değinen Oruç, kararın dünyadaki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

"Hafter'e karşı verilen mücadelede desteği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Libyalı temsilciler, Türkiye'yle dostluk ilişkilerine devam etmek istediklerini belirterek, desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, İHH'nın davetinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve Amazikleri temsilen Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ziyaretin iki ülkenin kardeşlik temelindeki ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu belirten Talib, "Türkiye ve Libya arasındaki ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Amazik halkı olarak kurulacak sivil ve adil bir hükümeti her zaman destekleyeceğiz. Ülkenin bölünmesini değil Libya'da tüm unsurların katılımıyla oluşmuş kardeşlik temelli bir yönetim istiyoruz. Barışın ve istikrarın hakim olduğu, Libya'yı oluşturan tüm grupların adil bir şekilde yer aldığı bir yönetim hepimize güzellikler getirecek." diye konuştu.

Talib, Türkiye'nin Libya'nın daha iyi bir gelecek kurması için büyük katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amazikler olarak Türk hükümetine teşekkürlerimizi sunuyoruz çünkü darbeye karışan Hafter'in saldırısına karşı Türkiye'nin verdiği destek çok önemli. Türkiye'nin verdiği bu destek bizim kardeşlik bağımızı güçlendirdi ve ülkemizin daha güzel bir geleceğe kavuşması için önemli. Hiçbir zaman unutmayacağız. Kardeş ülke Türkiye'de İzmir'de gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Libya'nın demokratik ve kendi öz kaynaklarını kullanan bir ülke olması için mücadele ediyoruz"

Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kedidi, birkaç yıl önce de İHH'nın aracılığıyla Türkiye'ye geldiğini ve ziyaretin Tuaregler açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu ziyarette Tebu ve Amazik kabilelerinden temsilcilerle bir araya gelmenin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kedidi, "Ziyaret ülkemizdeki dostluğa da katkı sunacak. Bu açıdan özel bir yeri var. Burada Libya'daki barış ortamının sağlanması için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Ziyaretin ülkemiz için iyi bir geleceğe katkı sunacağına eminim. Ziyaretler ülkeler ve toplumlar arasındaki kardeşliği artırıyor. İlişkileri daha da güçlendirmek ve devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kedidi, sivil toplum kuruluşları ve resmi yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin de destekleriyle Libya'da sivil bir yönetimin kurulması için mücadele ettiklerini anlatan Kedidi şöyle devam etti:

"Libya'nın demokratik bir ülke olması ve uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için mücadele ediyoruz. Kendi öz kaynaklarını kullanabilen, iktisadi olarak bağımsızlığını kazanmış bir Libya istiyoruz. Türkiye bizimle kardeşlik hukukunu her zaman yerine getirdi ve bu mücadelede her zaman bizimle oldu. Türkiye'nin yardımları ve kardeşliği için teşekkür ediyoruz. "

"Recep Tayyip Erdoğan Libya'da farklı düşünen grupları bir araya getirdi"

Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko da sözlerine Türkiye'de çok güzel karşılandığını söyledi.

Tebu halkını ve meclisini temsil ettiğini dile getiren Darko, "Türkiye'nin Libya'da sivil iradenin güçlenmesi ve söz sahibi olması için yaptığı çalışmalardan dolayı mutluyuz. Bu desteği unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Libya'da farklı düşünen grupların yakınlaştırılması, barış ortamının tesis edilmesi ve sivil yönetim için yaptığı çalışmalar ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye Libyalıların güzel bir gelecekte mutlu olması için büyük emekler sarf ediyor. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Darko, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi.

Heyet Ayasofya-i Kebir Camii ziyaretinin ardından yarın çeşitli sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarıyla görüşecek, çarşamba günü Ankara'ya hareket edecek.

Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye teşekkür mesajı

Kardeşlik, Türkiye, Sivil, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye 'teşekkür' mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler         
15:57
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libyalı temsilcilerden Türkiye'ye "teşekkür" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei