Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a "yumruklu" protesto - Son Dakika

Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a "yumruklu" protesto

28.10.2020 22:44

Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkisini kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafını yumruklayarak gösterdi.

Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkisini kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafını yumruklayarak gösterdi.

Libyalı ünlü boksör Malik Zinad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle tepki gösterdi. Zinad, Macron'u antrenman sırasında kum torbasına yapıştırdığı fotoğrafına defalarca yumruk atarak protesto etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zinad, "Canımız kanımız sana feda olsun ya Resulullah" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a yumruklu protesto

Cumhurbaşkanı, Hakaret, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Libyalı ünlü boksör Zinad'dan Macron'a 'yumruklu' protesto - Son Dakika

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