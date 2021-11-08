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Libyalı üst düzey yetkililerden Cezayir'e ziyaret - Son Dakika

Libyalı üst düzey yetkililerden Cezayir'e ziyaret

08.11.2021 22:25
Libyalı üst düzey yetkililerden Cezayir'e ziyaret

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Libyalı mevkidaşı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ile askeri iş birliği ve güvenlikle alakalı konuları görüştü.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Libyalı mevkidaşı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ile askeri iş birliği ve güvenlikle alakalı konuları görüştü.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangariha ile Haddad, bölgesel güvenliği ve askeri iş birliğini ele aldıkları görüşmede, güneydeki ortak sınırlar başta olmak üzere yeni güvenlik tehditleriyle mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliği üzerinde durdu.

Şangariha görüşmede Haddad'a, Libya'da yaşanan krizden bir an evvel çıkılması ve bu ülkenin bölgesel barış ve istikrarın tesisindeki kilit rolünü yeniden oynamaya başlaması gerektiğini vurguladı.

Haddad ise Libyalı taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak için sarf ettiği çabalardan ötürü Cezayir'e teşekkür etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni de Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kucin ile bir araya geldi.

Görüşmede Kucin, Cezayir'in, Libya'da seçimlerin zamanında yapılması ve ülkenin güvenli bir limana çıkması konusunda Libya halkına destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kuni de Cezayir hükümetinin Libya halkına verdiği desteği ve Cezayir'in demokrasi tecrübesini övdü.

Genelkurmay Başkanı, Muhammed Ali, Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı üst düzey yetkililerden Cezayir'e ziyaret - Son Dakika


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