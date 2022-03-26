Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti - Son Dakika
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Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti

26.03.2022 11:32
Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti

Libyalı askeri uzman Albay Adil Abdulkafi, Rus güvenlik şirketi Wagner'in, ülkedeki yaklaşık 1300 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiğini söyledi.

Libyalı askeri uzman Albay Adil Abdulkafi, Rus güvenlik şirketi Wagner'in, ülkedeki yaklaşık 1300 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Abdulkafi, Libya topraklarında varlık gösteren Wagner'e bağlı paralı asker sayısının toplam 2200 civarında olduğunu belirtti.

"Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 1300 paralı askerini çekmeye karar verdi. Ülkede yaklaşık 900 paralı asker kaldı." diyen Abdulkafi, Sirte ile Cufra'yı birbirine bağlayan yoldaki paralı askerlerin çekildiğini, stratejik Cufra Hava Üssü ve Barak Şatı Hava Üssü'ndeki mevzilerin güçlendirildiğini ifade etti.

"Libya Panorama" kanalının 22 Şubat'ta, kimliği belirsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre de 300 Wagner savaşçısı Sukene ve Vaddan'dan çekilip güneye yöneldi.

Afrikalı paralı askerler eğitilip görevlendiriliyor

Wagner şirketinin, bazı bölgelerde eğitimini üstlendiği Afrikalı paralı askerlerle çalıştığını aktaran Abdulkafi, Çadlı paralı askerlerin, aylar önce Wagner tarafından, Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine veya eski Fransız kolonilerine yayılma ve onları Fransızların elinden çıkarma stratejisinin bir parçası olarak Çad'a karşı operasyonlar yürütmek üzere eğitildiklerini söyledi.

Abdulkafi ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Wagner, Pantsir (Rus yapımı uçaksavar) sistemleri gibi bazı ağır silahları Cufra ve Barak hava üslerine çektikten sonra mevzilerini güçlendirmek için Afrikalı paralı askerleri silahlandırmaya devam ediyor. Şirket, Mali, Çad ve Sudan'dan paralı askerler silahlandırıyor. Afrika ülkelerinden fonlanan bu paralı askerler şirketin görevlendirdiği Suriyeli unsurlarla birlikte sahaya sürüldü."

Libya'daki Wagner varlığı

Eylül 2020'de Batı medyasında yayımlanan BM raporlarına göre, Wagner paralı askerleri Ekim 2018 itibarıyla Libya'da faaliyet göstermeye başladı. Söz konusu raporlara göre paralı askerlerin sayısı 800 ile 1000 arasında değişiyor.

Ancak Wagner'in Libya'daki rolü, şirkete bağlı paralı askerlerin Halife Hafter milislerinin Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılara katılmalarının ardından daha güçlü hale geldi.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Mayıs 2020'de çatışmaların yaşandığı cephelerden çekilmesiyle de Hafter'in yönettiği Libya'nın doğusundaki askeri güçler çöküşe geçerek, Sirte ve Cufra'ya çekildi.

Paralı askerler Sirte ve Cufra'da konuşlanmış durumda

Şirketin paralı askerleri, halihazırda Sirte ve Cufra kentlerinde konuşlanmış durumda. Sirte'deki Kardabiye Hava Üssü ve limanlarında mevzilenen Wagner güçleri Cufra ve Barak hava üslerinde de varlık gösteriyor.

Sirte ve Cufra'daki hava üslerinde Wagner paralı askerlerinin hareketliliğini izleyen Libya ordusu, defalarca farklı uyruklara sahip paralı askerleri taşıyan uçakların bu üslere getirildiğini duyurdu.

Libyalı tarafların 23 Ekim 2020'de Wagner liderliğindeki yabancı paralı askerlerin üç ay içinde ülkeden çıkarılması konusunda anlaşmasına rağmen şu ana kadar bu gerçekleşmedi.

Batılı hükümetler ve analistler, Wagner paralı askerlerini, Afrika'da insan hakları ihlalleri yapmak, yakın zamanda Mali dahil olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad'daki çatışmalara taraf olmakla suçluyor.

Libya'daki Wagner paralı askerlerinin sayısı kaynaktan kaynağa değişim gösteriyor. Ancak Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker olduğunu söylemişti.

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Ukrayna, Libya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libyalı uzmana göre, Rus güvenlik şirketi Libya'daki 1300 paralı askerini Ukrayna için çekti - Son Dakika
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