Libya ve Avrupalı yetkililer, ülkedeki krizin çözümü için yoğun görüşmeler yapıyor

Libyalı ve Avrupalı yetkililer arasında ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması ve seçimlerin yapılabilmesi için yoğun görüşme trafiği yürütülüyor.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Trablus'a gelen Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüştü.

Soler, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için tüm alanlarda iş birliğinin artırılmasını istediklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mektubunu Menfi'ye sundu.

Soler, daha sonra Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni ile bir araya geldi. Görüşmede seçimlerin icrası için yapılan çalışmalar ele alındı.

Kuni, gelecek ay Avrupa Birliği Başkanlığı görevini üstlenecek Fransa'nın Libya'da krizin çözümünde önemli rol oynayacağı ümidinde olduğunu ifade etti.

Soler de ülkesinin Libya'da istikrar çabalarını desteklediğini, sürece ilişkin sorunların en ideal şekilde çözümünün dış müdahale olmaksızın gerçekleşeceği bir yöntem benimsediklerini belirtti.

Soler, Kuni ile görüşmesinin ardından Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile bir araya geldi.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yerel ve uluslararası gelişmeler ışığında seçim çalışmalarında mevcut durum ele alındı.

Açıklamada, Soler'in, ülkesinin, Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için ortaya konulan çabaları desteklediğini söylediği kaydedildi.

Kuni, İtalya Büyükelçisini kabul etti

Öte yandan, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni, Trablus'taki İtalya Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi kabul etti. Görüşmede, Libya'daki siyasi krizden çıkış yolları değerlendirildi.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Sayih de hem Birleşmiş Milletlerden bir heyetle hem de Uluslararası Seçim Sistemleri Örgütünün Libya'daki temsilcisi ile toplantı yaptı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.