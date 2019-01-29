Son Dakika Haberleri: Libyalı Yetkiliden Ülkenin Güneyi İçin "Koruma Çağrısı"

Libyalı Yetkiliden Ülkenin Güneyi İçin "Koruma Çağrısı"

1 saat önce

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Başkanlık Konseyi üyeleri ile askeri yetkilileri, Libya'nın güneyini teröristler ile çetelerden korumaya çağırdı.

Libyalı Yetkiliden Ülkenin Güneyi İçin
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Başkanlık Konseyi üyeleri ile askeri yetkilileri, Libya'nın güneyini teröristler ile çetelerden korumaya çağırdı.

Mişri, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bağlı uzman ekiplerin raporlarının, Çad ve Sudan muhalif güçleri, El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile insan kaçakçılığı çetelerinin ülkenin güneyinde faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'nın maddelerinin Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü ve sınırları üzerindeki hakimiyetinin korunmasını öngördüğünü ifade eden Mişri, Başkanlık Konseyi üyeleri, savunma bakanı, genelkurmay başkanı, petrol kurumları muhafızları başkanı ve askeri bölge amirlerine, anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme, sınırları ve stratejik önemi olan kurumları koruma çağrısında bulundu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) Hafter'in operasyonuyla ilgili açıklama yapılmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Libya, Güncel
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