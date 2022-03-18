Libyalı yetkililer, BM Özel Temsilcisi ile Anayasa çalışmalarını görüştü - Son Dakika
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Libyalı yetkililer, BM Özel Temsilcisi ile Anayasa çalışmalarını görüştü

18.03.2022 13:47
Libyalı yetkililer, BM Özel Temsilcisi ile Anayasa çalışmalarını görüştü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Saad bin Şerade, ülkedeki krizi sonlandırmak için hazırlanan Anayasa çalışmaları konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Saad bin Şerade, ülkedeki krizi sonlandırmak için hazırlanan Anayasa çalışmaları konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Konsey üyelerinin, Williams ile dün Tunus'ta bir araya geldiğini hatırlatan Şerade, AA muhabirine konuştu.

Şerade, toplantıda ülkedeki mevcut krizi sona erdirmek için hazırlanan Anayasa çalışmalarının gidişatının görüşüldüğünü ifade etti.

Libyalı yetkili, Devlet Yüksek Konseyi üyeleri ile BM Özel Temsilcisi Williams arasında Anayasa çalışmalarının "önemle ve dikkatle sürdürülmesi konusunda görüş birliği bulunduğunu" vurguladı.

Şerade, ayrıca diyalog dışındaki hiçbir seçeneğin çözüme götürmeyeceği konusunda da görüşmeye katılanlar arasında mutabakat olduğunu aktardı.

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Anayasa, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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