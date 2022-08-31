Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Kaynak: AA

Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 15 ceset çıkarıldı - Son Dakika

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