Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı - Son Dakika
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Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı

02.10.2022 15:24
Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı

Libya'nın Sirte kentindeki bir toplu mezarda 42 ceset bulundu. Cesetlerden kemik örneği alınacağı ifade edilirken kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı belirtildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.

CESETLERDEN KEMİK ÖRNEĞİ ALINACAK

Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumunun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.

TOPLU MEZARLARDAN HER GÜN YENİ CESETLER ÇIKIYOR

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor. Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

İbni Haldun, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı - Son Dakika
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