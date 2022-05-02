Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı - Son Dakika
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Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

02.05.2022 15:11
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.

Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.

Binlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bayram namazını Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkililerinin katılımıyla kıldı.

Libyalı erkeklerin çoğu bayramda pantolon, uzun gömlek ve hafif ceket ya da yelekten oluşan yerel dilde "zıbın" adı verilen 3 parçalı geleneksel kıyafetlerini giydi.

Bayram namazında Libya'nın istikrarı için dualar edildi.

Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Hükümet, Tripoli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı - Son Dakika


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