Libyalılar, Berlin Konferansı sonuçlarının sahada uygulanmasını

Libyalılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libyalı taraflar ve uluslararası toplumun çatışmalara son vermek amacıyla düzenledikleri konferansın sonuçlarının sahada uygulanmasını zor görüyor.

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan 2019'da saldırı başlatmasıyla şiddet sarmalına sürüklendi.

Geride kalan 10 ayda savaş, yüz binlerce Libyalıyı evinden ederken, aralarında sivillerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ayrı ülke ve dört ayrı uluslararası kurumun katılımıyla bu savaşa kalıcı bir ateşkes getirmek amacıyla düzenlenen konferansın sonuçlarını, Libya halkı "hem ümit hem tereddütle" karşıladı.

Libyalılar, Berlin'de gerçekleşen konferansın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmen Muhammed Abdullah (44), vatandaşların hala korku içinde olduğunu vurgulayarak, önce ateşkesin sağlanması, ardından da evlerinden edilenlerin yuvalarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Başkentin çevresindeki Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru milislerin çekilmesinin zorunluluğunu vurgulayan Abdullah, "Umarız hayat normale döner ancak bir yandan müzakere masası kurulurken, diğer yandan Trablus çevresinde silahlar patlıyor, bu şekilde barış olmaz. Silahlı güçlerin çekilmesi ve insanların evlerine dönmesi lazım. Şu durumdayken silahlı güçler sahayı işgal ederken siyasi çözüm mümkün değil." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki serbest meslek sahibi Salah Muhammed de Berlin'deki konferansın sonuçlarının uygulanmasını ümit ettiğini belirterek, 10 aydır devam eden savaşın, "artan kiralar, elektrik kesintileri, başkentteki hizmetlerin aksaması" şeklinde hayatlarına yansıdığını ve artık çatışmaların sona ermesini istediğini belirtti.

Doktor Muhammed Suhab (28), Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmayacağını savunarak, "Ben bu konferansın sonuçlarından ümitli değilim. Çözümün Libyalılar arasında olması gerekiyor, dış güçler müdahale ettiği zaman çözüm bulabilmemiz zor. İki taraf da bu konferansın sonuçlarına baskı sonunda razı oldu." görüşünü dile getirdi.