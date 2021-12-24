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Libyalılar egemenliklerinin 70'inci yılını Şehitler Meydanı'nda kutladı - Son Dakika

Libyalılar egemenliklerinin 70'inci yılını Şehitler Meydanı'nda kutladı

24.12.2021 22:43
Libyalılar egemenliklerinin 70'inci yılını Şehitler Meydanı'nda kutladı

Libya halkı başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda ülkenin İtalyan'dan bağımsızlığını kazanmasının 70'inci yıl dönümünü kutladı.

Libya halkı başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda ülkenin İtalyan'dan bağımsızlığını kazanmasının 70'inci yıl dönümünü kutladı.

AA muhabirine konuşan Trablus Belediye Meclisi Üyesi Ali Abdullah Havas, insanların bağımsızlık gününü barış, istikrar ve güven içinde kutladıklarını söyledi.

"Allah'tan Libya, Libya halkı ve bütün Müslümanlar için bu istikrar ve güven ortamını daim etmesini istiyoruz." diyen Havas, bazılarının 24 Aralık'tan sonra Libya topraklarında tekrar savaşın başlayacağı şeklinde yorumlar yaptığını, ancak halkın bu tür tahminleri boşa çıkardığını kaydetti.

Libya'nın güneyinden olduğunu ifade eden Eymen Hisnavi ise, "Dede ve babalarımızın bize bıraktığı bağımsızlığın yıl dönümünü kutlamak için buradayız. Libya ve bağımsızlığını birlik ve beraberlik içinde korumamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Böyle bir töreni düzenledikleri ve güvenliği sağladıkları için Trablus Belediyesi ile güvenlik güçlerine teşekkür eden Hisnavi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak yapılamayan seçimlere değindi. Hisnavi, "halk isterse seçimler gerçekleşir hiçbir dış güç halkın iradesini engelleyemez." dedi.

Öğleden sonra başlayan kutlamalara ülkenin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce insan katıldı.

Libya'nın İtalyanlardan bağımsızlığı

Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasının ardından, 1911 yılında İtalyanlar Libya'yı işgal etti. Trablusgarp Savaşı'nın ardından Libya'daki fiili Osmanlı hakimiyeti sona erdi. İtalyanlara karşı Mustafa Kemal, Enver Paşa ve bazı Osmanlı subaylarının organize ettiği kuvvetler epey direnç gösterdi. Ancak İtalyanlar ülkenin tamamını kontrolü altına aldı.

İtalyan sömürgeciliğine karşı Ömer Muhtar tarafından kurulan direniş hareketleri de Muhtar'ın yakalanması ve idamının ardından başarısızlığa uğradı. Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa ve Birleşik Krallığa bırakılan Libya hakkında 1949 yılında egemenlik kararı aldı.

BM'deki görüşmelerde Libya'yı,1920'lerden itibaren İtalyanlarla mücadele etmiş ve sonrasında Mısır'a sürgüne gönderilmiş olan Şeyh İdris temsil etti. BM aracılığıyla 1951'de bağımsızlığa kavuşan ilk ülke olarak kabul edilen Libya'ya Şeyh İdris aynı yıl Kral oldu.

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Togo Cumhuriyeti, İtalyan, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalılar egemenliklerinin 70'inci yılını Şehitler Meydanı'nda kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libyalılar egemenliklerinin 70'inci yılını Şehitler Meydanı'nda kutladı - Son Dakika
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