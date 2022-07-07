Libyalılar Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarının yolunu tuttu - Son Dakika
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Libyalılar Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarının yolunu tuttu

07.07.2022 12:55

Libya'nın bütün kentlerinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, kurbanlık almak için başkent Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesindeki hayvan pazarına gelenler fiyatların geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söylüyor.

Libya'nın bütün kentlerinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, kurbanlık almak için başkent Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesindeki hayvan pazarına gelenler fiyatların geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söylüyor.

AA muhabirine konuşan Libyalı Muhammed el-Harari, insanların her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda kurban keserek ailesini ve çocuklarını mutlu etmek istediğini belirtti.

Harari, "Kurbanlık hayvanın şartlarına uygun bir kurban keserek bu vazifemizi yerine getirmek için bugün pazara geldik. Allah kabul etsin." dedi.

Dışarıdan hayvan ithal edilmediği için çeşit az

Kurbanlık almak için pazara gelen bir diğer Libyalı Muhammed Sakr, pazarda fiyatların daha tam olarak netleşmediğini, hala iniş ve çıkışların olduğunu kaydetti.

Durumu iyi olanların kurbanlık alma konusunda sıkıntı çekmeyeceğini dile getiren Sakr, ancak emekliler gibi girdisi az olanların pazarı biraz daha dolaşarak daha uygun bir kurbanlık bulmaları gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 1000 dinarın (yaklaşık 200 dolar) aşağısına küçükbaş hayvan bulmanın zor olduğuna işaret eden Sakr, şöyle konuştu:

"Libya'da devlet pazarlara bir müdahalede bulunmuyor. Devlet burada değil, daha doğrusu devlet yok. Bu sene ülke dışından hayvan ithalatı yapılmadığı için hayvan çeşidi az ve haliyle fazla seçme şansı da yok. Bu durum dar gelirliyi olumsuz etkiliyor. Libya halkı yoruldu, perişan oldu, artık dibi gördü."

Kuraklık nedeniyle hayvan fiyatları yüksek

Hayvan satıcısı Nibey Dabg ise hayvan yetiştiricileri ile vatandaş arasında fiyatlar nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

"Benim beslediğim hayvanların değeri 1400 dinar (yaklaşık 280 dolar). Vatandaş 900 dinara (yaklaşık 180 dolar) almak istiyor. Ne yapabilirim?" diyen Dabg, "Aradaki farkı cebimden ödeyemem, hayvanı zararına satamam ki." ifadelerini kullandı.

Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle hayvan besicilerinin epey sıkıntı yaşadığını vurgulayan Dabg, "Ülke dışından saman ve yiyeceği getirilecekti. Ancak bu yapılmadı. Haliyle hayvanların masrafı arttığı için fiyatları da arttı. Devletin hayvan besleyicilerini desteklemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Libyalılar Kurban Bayramı'nda daha çok küçük baş hayvan ve özellikle de koyun kesmeyi tercih ediyor.

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İSLAMABAD - Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi İSLAMABAD - Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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