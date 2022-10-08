Libyalılar Mevlit Kandili'ni meydanlarda kutladı

Libyalılar başkent Trablus ve ülkenin diğer kentlerinde Mevlit Kandili'ni geleneksel yöntemlerle idrak etti.

Başkent Trablus'un Cezayir Meydanı, Eski Kent ve Şehitler Meydanı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren toplanan binlerce insan, ilahiler ve marşlar söyleyerek ellerinde Kelime-i Şehadet yazılı bayraklar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Libyalılardan İzzeddin el-Alem, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum yıl dönümü nedeniyle Libya'nın çiçeği olan Trablus'ta toplandıklarını söyledi.

"Böyle toplantıların Libyalıları bir araya getirmesi ve birlik olmalarına vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuşan Alem, bu vesile ile Hz. Peygamberin hayatını tekrar hatırladıklarını, mesleğini, çektiği sıkıntıları ve insanlığa çağrısını yeni nesillere öğrettiklerini ve onu övdüklerini ifade etti.

Selim Şerif ise, "Bütün mahlukatın efendisinin doğum gününü kutluyoruz. Her zaman böyle mutlu günler temenni ediyorum. Bütün Libya halkının kandilini bu güzel vesile ile kutluyorum." dedi.

Libyalıların Mevlit Kandili'ni faklı bir şekilde kutladığına işaret eden Eşref Kıbbi ise, bu güzel adet ve kültürel mirası çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktardıklarını söyledi.

Kıbbi, "Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatımızdaki yeri su içmek gibidir. O olmasaydı nur olmazdı, karanlık olurdu, cahillik olurdu." ifadelerini kullandı.

Libyalılar özel günlerde giydikleri "zıbın" olarak isimlendirilen geleneksel kıyafetlerini giyerek, sabah saatlerinden itibaren Bingazi, Misrata ve Gadamis gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelinde meydanlarda toplandı.

Kadın ve çocukların da katıldığı kutlamalarda, çalınan defler eşliğinde çocuklar geleneksel danslar ederken erkek ve kadınların ritim tuttuğu gözleniyor.