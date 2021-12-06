Üye Girişi
Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor - Son Dakika

Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor

06.12.2021 14:58
Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor

Libya'da Arap Baharı etkisiyle 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin 41 yıllık iktidarının sona ermesiyle başlayan süreçte dönüm noktasına gelindi.

Libya'da Arap Baharı etkisiyle 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin 41 yıllık iktidarının sona ermesiyle başlayan süreçte dönüm noktasına gelindi.

Libyalılar "geçiş dönemi" olarak da isimlendirilen bu sürecin bir an önce sona ermesi ve seçilmiş başkan ve hükümetin ülkeyi yönetmesini istiyor.

AA muhabirine konuşan uçak mühendisi Muiz bin İsmail, Libya halkının, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin başarılı olmasını istediğini söyledi.

"Libyalılar olarak 10 yıldan beri içinde bulunduğumuz tünelden bir an önce çıkmak ve seçilmiş bir başkanımızın olmasını istiyoruz." ifadelerini kullanan Bin İsmail, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaylar için kesinleşmiş listeyi yayınlamasını beklediklerini kaydetti.

Seçimlerde Başbakan Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın isimlerinin öne çıktığını belirten Bin İsmail, şunları aktardı:

"Adayların içinde tartışmalı isimler var. Kazanmaları durumunda nasıl bir gelişme yaşanacağını ve Trablus'a nasıl girebileceklerini tahmin etmek oldukça zor. Ne olacağını sadece Allah'ın bilir."

"Seçimlerin başarılı olması için gece-gündüz dua ediyoruz"

Serbest meslek sahibi Hasan el-Buşi ise Libyalıların zor bir dönemi geride bıraktığını, insanların 10 yıl geçti diye hayıflandığını ancak milletlerin tarihinde bu tür geçişlerin onlarca yıl sürebileceğini dile getirdi.

Libya'yı bir gemiye benzeten Buşi, "Denizin ortasında kaptanı olmayan bir gemi gibiyiz ve bu durum son derece tehlikeli. Bu nedenle seçimler sadece bir devlet başkanı veya hükümet seçimi değil, ülkenin geleceği ve kaderi ile ilgili bir meseledir." diye konuştu.

Buşi, "Adaylardan çok seçimlerin başarısı daha önemli diye düşünüyorum. Uluslararası toplumun Libya'da çok etkili olduğu kanaatindeyim. Libya dosyasını Libyalılar olarak bizim elimize almamız gerekir. Çünkü yolunu kaybetmiş ve nereye gittiğini bilmeyen bir millet gibi olduk. Artık halk olarak kararımızı verme zamanımız geldi." ifadelerini kullandı.

Demokrasiye geçişin kolay olmadığını, halkın demokrasi kültürünün henüz oluşmadığını kaydeden Buşi, şunları söyledi:

"Kazanan aday eğer uzlaşmayı sağlayabilirse önü açılır ve başarılı olur. Önemli olan ülkedeki karşıt tarafların birbirini kabul etmesi ve barış içinde yaşanmasıdır. Yeni bir sayfa açmamız ve geçmişe takılıp kalmaktan kurtulmamız lazım. Seçimlerin başarılı olması için gece-gündüz dua ediyoruz."

"Seçimlerin ertelenme ihtimali yüksek"

Libyalı avukat ve siyasi aktivist Mahmud Misrati ise Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun adaletli davranması gerektiğini, mümkün olduğu oranda adaylara şans verilmesinin yararlı olacağını savundu.

Dibeybe, Seyfülislam ve Hafter'in en güçlü 3 aday olduğuna dikkati çeken Misrati, "Adaylarla ilgili olarak yargı sözünü söyledi şimdi. Ancak nihai listeye girip giremeyeceklerini bilemiyoruz. Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun bugünlerde nihai listeyi açıklaması bekleniyor." dedi.

Avukat Misrati, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan adayları ile ilgili 2021/1 nolu kanun, siyasi ortamı ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunu zor duruma soktu. Adaylar için başka bir ülke vatandaşı olmak ve kamu görevinde bulunanlar için 3 ay önce görevinden ayrılmış olmak gibi bazı seçim kanunları tam net değil maalesef. Kanaatimce Libya yargısı insaflı davranarak kararı halkın vermesi için adayların önünü mümkün olduğunca açtı.

Ancak seçimlerin ertelenme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü halledilmesi gereken bazı yasal ve siyasi konular var. Tam olarak netleşmeyen konular üzerinde önce tarafların uzlaşı sağlamasının öncelikli olduğu kanaatindeyim."

Togo Cumhuriyeti, Muammer Kaddafi, Arap Baharı, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil 14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! 14:51 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı 14:46 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
14:50 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
14:45 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
14:20 Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
14:18 İktidara yakın Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu!
14:04 HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması         
15:00
Asgari ücrette beklenti yükseldi! Asgari ücrette beklenti yükseldi!         
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir         
14:50
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 15:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Libyalılar seçimlerin başarılı olması ve 10 yıldır süren geçiş döneminin bitmesini istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement