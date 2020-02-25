Libyalılar, Tacura kentinde devrimin 9. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libyalılar, Tacura kentinde devrimin 9. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Libyalılar, Tacura kentinde devrimin 9. yıl dönümünü kutladı

19 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Şubat eylemlerinin 9'uncu yıl dönümü kutlandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Şubat eylemlerinin 9'uncu yıl dönümü kutlandı.

Her yaştan Libyalı sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanmaya başladı.

AA muhabirine konuşan Libyalı Velid Sabır, 25 Şubat'ın Tacura kenti için devrimin başladığı büyük gün olduğunu ve cuma namazından sonra özgürlük için barışçıl bir şekilde harekete geçtiklerini anlattı.

"Diktatör Kaddafi rejimini artık istemiyorduk. Bu nedenle sokaklara döküldük. Biraz ilerledikten sonra eylemcilere ateş edildiğini gördük. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." diyen Sabır, tek istedikleri şeyin onurlu bir yaşam olduğunu vurguladı.

Sabır, 2011 yılının 17 ve 25 Şubat günlerinin Libya için zor günler olduğunu ama artık o zor günlerin geride kaldığını bundan sonraki günlerin daha da iyi olacağını söyledi.

"Özgürlüğe susamış insanların kalbi birlikte çarptı"

Libyalı Muhammed Girav ise Tacura devrimcilerinin, Tacura'dan Trablus'taki Şehitler Meydanı'na kadar yürüyerek gitmek üzere 25 Şubat'ta sokaklara döküldüğünü hatırlattı.

Barışçıl bir eylem düzenlendiğini ve yürüyüş esnasında özgürlük sloganları atıldığını anlatan Girav, şunları aktardı:

"Biz diktatörden özgürlüğümüzü ellerimizle ve zorla aldık. Bu nedenle her sene bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz, 25 Şubat bizim için bayram oldu. O gün özgürlüğe susamış bütün Libyalıların kalbinin birlikte çarptığı büyük bir gündü."

Libyalılar, Tacura kentinde devrimin 9. yıl dönümünü kutladı

Muammer Kaddafi, Trablus, Kaddafi, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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