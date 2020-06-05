Libyalılar, Terhune kentinin Hafter'den kurtarılmasını kutladı - Son Dakika

Libyalılar, başkent Trablus'ta bir araya gelerek Terhune kentinin Hafter'den kurtarılmasını kutladı.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından Libya halkı, başkent Trablus'taki şehitler meydanında Libya bayrakları ile toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. Libyalılar, UMH güçlerine destek vererek, Hafter aleyhine sloganlar attı. Araçlar ile konvoy oluşturan vatandaşlar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

(İHA)