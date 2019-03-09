Son Dakika Haberleri: Lice Adem Kadınların İkinci Evi Oldu

Lice Adem Kadınların İkinci Evi Oldu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi yönetiminde Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gelen kadınlar, burada sosyalleşme imkanı bulup kendilerine sunulan imkandan faydalanıyor.

Lice Adem Kadınların İkinci Evi Oldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi yönetiminde Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gelen kadınlar, burada sosyalleşme imkanı bulup kendilerine sunulan imkandan faydalanıyor.

Lice Kaymakamlığı ve Lice Belediyesi yönetimi olarak bir sosyolog eşliğinde uzman ekipler ile faaliyet gösteren ADEM'de, kadın ve çocuklara yönelik birçok sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmeye devam ediyor. Kadınlar, toplumsal hayata katılmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla ADEM'e ücretsiz kuaförlük, resim, takı ve el sanatları kurslarına katılım sağlıyorlar. Konu ile ilgili bilgi veren Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçedeki kadınlara çok önem verdiklerini belirtti. Kaymakam Çelik, "Aile Destek Merkezi'nde kadınlar için açtığımız çeşitli kurslar, fitness salonu, kreş ve kütüphaneden ücretsiz olarak faydalanarak sosyalleşiyorlar. Yaptığımız hizmetler ilçedeki kadınların kaynaşmasına ve sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. Onların mutlu, huzurlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Lice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı

İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lice Adem Kadınların İkinci Evi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]