Lice Belediye Başkan Vekili Çelik, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti
54 dakika önce
Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, okul sporlarında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.
Diyarbakır
'da görevlendirme yapılan Lice
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, okul sporlarında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.
Çelik, okul sporları voleybol
, basketbol
ve futbol branşlarında başarı gösteren Demirçelik Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.
Öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğrencilere başarılarının devamını diledi. Kaymakamlık
ve belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana maddi ve manevi olarak amatör spora destek sunduklarını dile getiren Çelik, "Modern spor tesisleri inşa ettik. Lice'de sporun gelişmesi, gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda spor yapabilmesi için desteklerimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Kaymakam Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:33 Kaynak: AA
Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi
Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım
Cani Kadın, Sevgilisiyle Birlikte Kocasını Öldürüp Karton Kutuya Koydu
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak