Son Dakika Haberleri: Lice Belediye Başkan Vekili Çelik, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti

Lice Belediye Başkan Vekili Çelik, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti

54 dakika önce

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, okul sporlarında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Lice Belediye Başkan Vekili Çelik, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti, System.String[]
Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, okul sporlarında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Çelik, okul sporları voleybol, basketbol ve futbol branşlarında başarı gösteren Demirçelik Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Kaymakamlık ve belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana maddi ve manevi olarak amatör spora destek sunduklarını dile getiren Çelik, "Modern spor tesisleri inşa ettik. Lice'de sporun gelişmesi, gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda spor yapabilmesi için desteklerimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaymakam Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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