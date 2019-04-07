Lice Belediyesi'nde Evrakların Yakıldığı İddiası
1 saat önce
Lice Belediyesi'ne ait evrakların yakıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Lice
Belediyesi'ne ait evrakların yakıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Lice Belediyesi'ne ait evrakların yeni yönetimin görevi teslim almadan önce yakıldığı iddialarının yer aldığı belirtildi.
Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklandığına vurgu yşapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Lice Belediyesi'nde herhangi bir evrak yok etme durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır. Daha görevi devralmadan karalama kampanyalarına başlayan malum zihniyetin amacının Liceli vatandaşlarımıza hizmet olmadığı apaçık ortadadır. Lice Belediyesi'nde 2 yıl boyunca yasalarla tanımlanmış görevlerimizi, adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde yerine getirerek Liceli vatandaşlarımıza hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:06 Kaynak: AA
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