Son Dakika Haberleri: Lice Belediyesi'ne Mansiyon Ödülü

Lice Belediyesi'ne Mansiyon Ödülü

29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Projem Türkiye yarışmasında Lice Sanatla Buluşuyor Projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.

Lice Belediyesi'ne Mansiyon Ödülü, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Projem Türkiye yarışmasında Lice Sanatla Buluşuyor Projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından valilik, kaymakamlık ve belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışmasında dereceye girenler için Ankara'da sergileme yapıldı. Lice Kaymakamlığı ve Lice Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Lice Sanatla Buluşuyor projesi bin 102 proje arasından dereceye girerek mansiyon ödülü aldı.

Fuarda Lice Sanatla Buluşuyor Projesi standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lice'de böyle güzel projelerin olması beni çok heyecanlandırdı. Çocukların gözlerinden öpüyorum" dedi.

Daha sonra Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulkadir Çelik, Bakan Soylu'ya üzerinde Lice yazılı cam sürahi hediye etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, İçişleri Bakanlığı, Lice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lice Belediyesi'ne Mansiyon Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]