Lice Belediyesinden Personele Uyuşturucu Semineri

Lice Belediyesi personeline madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili seminer verildi.

Lice Belediyesi personeline madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili seminer verildi.



Aile Destek Merkezi Kültür Salonu'nda düzenlenen seminere belediyenin farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 30 personel katıldı.



Lice Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mehmet Kılıç, seminere katılanlara bağımlılık yapıcı maddelerin bireyi nasıl etkilediğini, bağımlılık süreçlerinin gelişimini ve bu süreci etkileyen unsurları çizelge ve grafikler eşliğinde anlattı.



Kılıç, madde bağımlılığı konusunda, ailelerde kaygı ve tedirginlik yaşandığını ancak buna karşı nasıl mücadele edebileceği konusunda araştırma ve eğitim yönünün çok eksik olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Anne ve baba, çocukla arasına mesafe koymamalı, çocuk tüm sorunlarını aileye anlatabilmeli. Ancak aile, çocuğun arkadaşı değil de anne ve baba olduklarını da unutmamalı."



- "Benim çocuğum yapmaz demeyin"



Ailelerin, çocuklarının okula giriş ve çıkış saatlerini, okul çıkışı nerelere gittiğini ve arkadaşlarını sürekli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Yatılı arkadaş ziyaretlerine mümkün olduğu kadar izin verilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin, 10-15 lira gibi küçük bedellerle uyuşturucu alabildiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:



"Ebeveynler, çocuklarının yanlarında sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeler kullanmamalı. Uyuşturucu madde bağımlılığı herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Hiçbir ailenin 'Ben çocuğumu iyi yetiştirdim. Benim çocuğum yapmaz' dememesi gerekiyor. Ailenin, bağımlılığı bir hastalık olarak görmesi ve saklama yerine bir an önce tedaviye başlanması için gerekli tedbirleri alması isteniyor."

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