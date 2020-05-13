Lice'de 1'i turuncu kategoride, 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan teröristin sağ, 1 teröristin de ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma özel harekat ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi. Teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu 'Heba Rodi' kod adlı T.K. olduğu ve 1 milyon TL ödülle arandığı tespit edildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.