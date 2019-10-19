Son Dakika Haberleri: Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi.

Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır halde 8 çuval içerisinde 158 kilo esrar ele geçirildi.


Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:24 Kaynak: DHA
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