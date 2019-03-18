Son Dakika Haberleri: Lice'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Lice'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Lice'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Atatürk anıtına Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa, Aile Destek Merkezi konferans salonunda devam etti. Burada düzenlenen etkinliğe Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulkadir Çelik, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan programda, oratoryo, tiyatro ve slayt gösterilerinin ardından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Lice, Çanakkale Zaferi, Güncel
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