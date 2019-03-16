Son Dakika Haberleri: Lice'de 18 Mart Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Lice'de 18 Mart Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Lice'de 18 Mart Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafer'inin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik tarafından Cantürk Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Mevlit programında, şehitler için dualar edildi. Programda, Lice Belediyesi tarafından camiye gelen vatandaşlara gül suyu, lokum ve ikramlıklar dağıtıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

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