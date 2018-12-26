Lice'de 2 Köy ile 5 Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Lice'de 2 köy ile 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi -Geniş kapsamlı operasyon başlatıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 2 köy ile 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice'de 2 köy ile 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

-Geniş kapsamlı operasyon başlatıldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 2 köy ile 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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