LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE - Son Dakika
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LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE

27.03.2022 15:27

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yolları kardan kapanan kırsal Akçabudak ve Ulucak mahallelerine, ulaşımın yeniden sağlanması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yolları kardan kapanan kırsal Akçabudak ve Ulucak mahallelerine, ulaşımın yeniden sağlanması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Lice ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği kırsal Akçabudak ve Ulucak mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için tünel açıp, ilerleyerek çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE
LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE
LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİCE'DE 2 METRE KARLA MÜCADELE - Son Dakika


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