Lice'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Diyarbakır-Lice bölgesinde hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Diyarbakır- Lice
bölgesinde hava destekli operasyonda 5 PKK
'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.
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