Son Dakika Haberleri: Lice'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Lice'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

59 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Diyarbakır-Lice bölgesinde hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Lice'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Diyarbakır- Lice bölgesinde hava destekli operasyonda 5  PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı bölücü terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58 Kaynak: DHA
Diyarbakır, PKK, Lice, Güncel
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