Son Dakika Haberleri: Lice'de 7 Genç Çiftçiye Destek

Lice'de 7 Genç Çiftçiye Destek

5 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 7 genç çiftçiye 35 büyükbaş hayvan verildi.

Lice'de 7 Genç Çiftçiye Destek, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 7 genç çiftçiye 35 büyükbaş hayvan verildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Lice Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce büyükbaş hayvan desteği yapıldı. Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, projenin amacının tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması olduğunu belirtti. Çelik, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda, ilçede 7 genç çiftçiye toplam 35 hayvan verildiğini aktardı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Genç, Diyarbakır, Lice, Ekonomi
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