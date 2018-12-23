Son Dakika Haberleri: Lice'de, 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

Lice'de, 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

4 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi, 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice'de, 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi, 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice ilçesine bağlı olan; Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezraları) 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.  Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:43 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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