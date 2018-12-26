Son Dakika Haberleri: Lice'de 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

Lice'de 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

19 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice'de 7 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenecek. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:43 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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