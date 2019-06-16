Lice'de 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, birden fazla tarlada ekili 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Lice
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, birden fazla tarlada ekili 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.
İl Jandarma
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Teğmen Ahmet Altunoğlu-02' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda arama yapılan çok sayıda tarlada Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. Tarlalardan sökülen toplam 851 bin kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.
- Diyarbakır
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