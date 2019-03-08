Lice'de Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
50 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Diyarbakır
'ın Lice
İlçe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliği düzenlendi.
Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir arya gelen kadınlara belediye tarafından karanfil dağıtıldı. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri kadınların sahip oldukları özgürlükleri olduğunu söyledi. Kaymakam Çelik, "Toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Tüm mesai arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum" dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'ne özel Lice Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi'ndeki 60 kadın kursiyeri Eğil
'e geziye gönderdi. Bu özel günde hatırlandıkları için mutlu olduklarını dile getiren kadınlar, "Kaymakam Çelik'in bu jesti için çok mutlu olduk. Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:49 Kaynak: İHA
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