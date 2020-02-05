Lice'de geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lice'de geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi - Son Dakika

Lice'de geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan "Halil Adil" kod isimli Ramazan Toprak olduğu tespit edildi.

Lice'de geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan "Halil Adil" kod isimli Ramazan Toprak olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin Karahasan Mahallesi'nde 30 Ekim 2019'da düzenlenen "Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2 Operasyonu"nda, saklandığı evde silahlarıyla ölü ele geçirilen teröristin, sözde Amed eyaleti özel güç içerisinde sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Halil Adil" kod isimli Ramazan Toprak olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırma ve kriminal incelemede, teröristin 21 Kasım 2016'da Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcıyı yerleştiren, 7 Temmuz 2017'de Hani ilçesinin Gömeç köyü Çağıl mezrasında infilak eden el yapımı patlayıcıyı hazırlayan, 19 Mart 2018'de Hani ilçesinin Topçular köyünde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit eden, 11 Nisan 2017'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasında tünel kazılması suretiyle biri polis memuru olmak üzere 3 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin yaralandığı patlama olayını planlayıp gerçekleştiren, etkisiz hale getirilen teröristlerden sonuncusu olduğu bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Ramazan Toprak, Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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