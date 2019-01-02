Lice'de Halk Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Diyarbakır
'ın Lice
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Aile Destek Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurum amirleri ile görüşen, vatandaşların sorunlarını dinleyen Çelik, ilçede devam eden ve başlatılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İlçenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydeden Çelik, "Toplantımızın amacı yaptığımız hizmetleri paylaşmaktan çok, sizlerin eleştirilerini göz önünde bulundurarak ilçemizin sorunlarını paylaşıp ortak bir çözüm üretmektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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