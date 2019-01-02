Son Dakika Haberleri: Lice'de Halk Toplantısı Yapıldı

Lice'de Halk Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Lice'de Halk Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulkadir Çelik, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile Destek Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurum amirleri ile görüşen, vatandaşların sorunlarını dinleyen Çelik, ilçede devam eden ve başlatılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydeden Çelik, "Toplantımızın amacı yaptığımız hizmetleri paylaşmaktan çok, sizlerin eleştirilerini göz önünde bulundurarak ilçemizin sorunlarını paylaşıp ortak bir çözüm üretmektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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