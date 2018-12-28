Lice'de Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı
18 dakika önce
Lice'ye bağlı kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Lice
'ye bağlı kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
İlçedeki yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı.
Lice Belediyesi ile Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla, Akçabudak ve Ecemiş grup yolu ile bölgedeki diğer köylere giden yollarda kar küreme araçları ve dozerlerle kar temizleme çalışması yapıldı.
Bu bölgelerde çalışmalarını kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, kapanan köy yollarının tamamını ulaşıma açtı.
Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:34 Kaynak: AA
Vicdansız Anne, Tedavi İçin Hastaneye Götürdüğü Çocuğunu Döverken Görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Yüksek Kesimlerde Yiyecek Bulamayan Anne Ayı ve Yavruları Yola İndi