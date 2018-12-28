Son Dakika Haberleri: Lice'de Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Lice'de Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

18 dakika önce

Lice'ye bağlı kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Lice'de Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı, System.String[]
Lice'ye bağlı kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

İlçedeki yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı.

Lice Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla, Akçabudak ve Ecemiş grup yolu ile bölgedeki diğer köylere giden yollarda kar küreme araçları ve dozerlerle kar temizleme çalışması yapıldı.

Bu bölgelerde çalışmalarını kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, kapanan köy yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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