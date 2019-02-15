Son Dakika Haberleri: Lice'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Lice'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, kent genelinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yollara müdahale ederek yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lice'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, kent genelinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yollara müdahale ederek yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lice'de kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerden itibaren kapanan yolları açma çalışmalarına başladı. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmaların hızla devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Lice, Güncel
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