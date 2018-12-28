Lice'de Kardan Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
2 saat önce
Diyarbakır'ın Lice kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor.
Diyarbakır
'ın Lice
kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere Lice Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden aktif olarak katılıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini arttırması hayatı olumsuz etkiledi. Lice bölgesinde yer alan dağ köylerinin yolları, yoğun kar sebebiyle kapandı. Lice Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla, Akçabudak ve Ecemiş grup yolu ile bölgedeki diğer köylere giden yolların aşırı kar yağışı sebebiyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler ile kar temizleme çalışması başladı. Söz
konusu mevkilerdeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, kapanan köy yollarının tamamını ulaşıma açık hale getirdi. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdülkadir Çelik, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:15 Kaynak: İHA
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