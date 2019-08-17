Son Dakika Haberleri: Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı
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Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Damar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı inşaat malzemelerinin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:31 Kaynak: DHA
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