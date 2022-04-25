Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti - Son Dakika
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Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti

25.04.2022 18:34

Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Müdahale sırasında bir kişinin polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu kurşun duvara isabet etti. Hastanenin savaş alanına döndüğü saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik "dedi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Hekim-Sen tepki gösterdi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, "Lice Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan tepki

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi."

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti
Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti
Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti
Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti

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Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama Lice'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Medya, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti - Son Dakika
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