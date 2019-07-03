Lice'de operasyon: Rekor miktarda kenevir yakalandı (1)

Diyarbakır Valiliği, Lice'de yapılan operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir ve 63 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ele geçirilen kenevir miktarının son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

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DİYARBAKIR,

