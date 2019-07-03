Son Dakika Haberleri: Lice'de operasyon: Rekor miktarda kenevir yakalandı (1)
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Lice'de operasyon: Rekor miktarda kenevir yakalandı (1)

1 saat önce

Diyarbakır Valiliği, Lice'de yapılan operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir ve 63 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Lice'de operasyon: Rekor miktarda kenevir yakalandı (1), System.String[]

Diyarbakır Valiliği, Lice'de yapılan operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir ve 63  kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ele geçirilen kenevir miktarının son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR,
 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:34 Kaynak: DHA
Diyarbakır Valiliği, Kenevir, Lice, Güncel
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